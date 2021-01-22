7´inci kattan düşen yaşlı adam öldü

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON´da oturduğu 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşen Mustafa Kalaycı (88) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede binanın 7'nci katında oturan Mustafa Kalaycı, dengesini kaybedip balkondan düştü. Kalaycı kanlar içerisinde kalırken, binada oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Kalaycı´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR
2021-01-22 16:15:08
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