Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Muhammet Şen´in (44) böbrekleri ve karaciğeri, 3 ilde nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Muhammet Şen, 11 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Şen, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada, yoğun bakımda tedaviye alınan Muhammet Şen'in 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, hastanenin Organ Nakli Birimi yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucu Şen´in organlarını bağışlama kararı aldı. Muhammet Şen´in 2 böbreği ile karaciğeri operasyonla alındı. Organlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Malatya ve Sivas´ta nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı.

`BİR CAN GİTTİ 3 CAN GELDİ´

Muhammet Şen´in yeğeni Murat Şen, "Amcam 11 gün önce Vakfıkebir´de karşıdan karşıya geçerken trafik kazası geçirdi. 11 gündür Trabzon Fatih Devlet Hastanesi´nde yoğun bakımda yatıyordu. Amcamın beyin ölümü gerçekleştiği için organ bağışında bulunmak istedik. Allah´ın izniyle organ bekleyen 3 kişiye can verdi. Bir can gitti ama 3 can geldi. İnşallah onun sevabıyla takdiri ilahi ne ise onu yaşamıştır" dedi.

`HALKIMIZA ÖRNEK OLSUN´

Muhammet Şen´in ağabeyi Mustafa Şen ise, "İnşallah kardeşimin organlarını alan insanlar, huzur içinde yaşar. Kardeşim Muhammet, trafik kazası geçirdi, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Biz de organlarının, bir başkasına can olmasını istedik. Organ bekleyen kişilere de umut vermek, halkımıza da örnek olmak istedik. Organ bağışı hem dinimiz açısından hem de insanlık açısından doğru bir davranıştır. Bunu bilerek kardeşimin organlarını bağışladık. İnşallah o organları alan kişiler, huzur içinde yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Muhammet Şen´in cenazesi Tonya´da aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU

2021-01-23 10:02:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.