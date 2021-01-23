Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında bulunan su sarnıcı Geç Dönem Osmanlı Mimarisi’ne ait çıktı Yapı kalıntısı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca temizlenip kazısı yapılarak incelendi

Trabzon’da Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş caddesinde TİSKİ ekipleri tarafından yapılan isale hattı çalışması sırasında 5 gün önce bulunan su sarnıcının yapılan incelemede Geç Dönem Osmanlı Mimarisi döneminde yapıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Caddesi PTT binası civarında TİSKİ ekipleri tarafından yürütülen isale hattı çalışmasında 18 Ocak günü sarnıçsu yapısı tespit edildi. Yapının ortaya çıkmasının ardından çalışmalar Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun talebi doğrultusunda durduruldu. Yapı kalıntısı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca temizlenip kazısı yapılarak incelendi. Yapılan ilk incelemede moloz taşı ile örülmüş ve üst ölçüsü kubbe şeklinde olan bir yapı olduğu sıva ve derzlerinde kullanılan harcın geleneksel malzeme ile yapıldığı tespit edildi. İçerisinde çok miktarda moloz kalıntısı ve balçık bulunduğundan iş makinesi kullanılmadan el işçiliği ile boşaltılırken, 4 gün süren çalışmalar sonrasında yapının 1700’lü yıllardan sonra Geç Dönem Osmanlı Mimarisi’ne göre yapılan sarnıçsu yapısı olduğu tespit edildi. İç yüzeyi sıva ve taş arasında kullanılan dolgunun kireç harcı kiremit tozu yöntemleri ile imar edildiği ve kubbesinde bir açıklık ve su künkü belirlendi. 1819. yüzyıllara ait yapının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu değerlendirilirken, tescilinin Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca yapılacağı bildirildi.

Öte yandan tarihi yapı nedeniyle isale hattının güzergahında da değişikliğe gidildi.

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