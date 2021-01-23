Kayıtlara `kaza´ geçen olayda 'bacanak' cinayet iddiasıyla tutuklandı (2)- Yeniden

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-----------------TRABZON, (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde 1,5 yıl önce şarampole devrilip evin duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden, yapılan otopside başına mermi isabet ettiği tespit edilen Osman Öztürk'ün (37) olay sırasında araçta bulunan bacanağı Bayram Altuntaş (46), soruşturma kapsamında tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos 2019'da, Tonya ilçesi Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

BAŞINDA MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden Osman Öztürk'ün yapılan otopside başında mermi girişi tespit edildi. Araçtaki 3 kişi, ifadelerinde Osman Öztürk'ün iddiaya göre araç kullanırken tabancayla havaya ateş ettiği, bu sırada ise kendini vurduğu öne sürdü.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Öztürk'ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine soruşturma genişletildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde olayla ilgili özel ekip kuruldu. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporları da detaylıca incelendi.

Jandarmanın özel ekibinin teknik ve fiziki takibi sonucu elde edilen delillere göre, Öztürk'ün cinayete kurban gittiği, kaza gibi gösterildiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, Osman Öztürk'ün araç kullanırken kendisini mermi girişi bulunan yerden kazara vurmasının mümkün olmayacağı, bir başkası tarafından vurulduğu değerlendirildi.

BACANAK TUTUKLANDI

Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine önceki gün gözaltına alınan Öztürk'ün bacanağı Bayram Altuntaş, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Altuntaş'ın tutuklanması yönünde karar verdi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altuntaş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya TRABZON-DHA

2021-01-23 16:17:41



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