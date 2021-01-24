Yerel basından Trabzonspor'a övgü



TRABZON,(DHA)Trabzon´da yerel gazeteler, Trabzonspor´un 3 puan kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.Süper Lig'in 21´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği´ni 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi, Bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.Karadeniz Gazetesi, "Bordo mavili futbolcuların alınan 3 puanı ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür´e hediye etmesi duygulandırdı; Bu Galibiyet Ömür´e Bedel Hem de Süper", Günebakış Gazetesi "Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe bürünen bordo mavililer Gençlerbirliği deplasmanından da istediğini alarak döndü; Trabzon Fırtınası", Taka Gazetesi "Başkent deplasmanında Djanıny ve Ekuban´ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran fırtına, zirvedeki rakiplerinin ensesine yapıştı; Ankara Havası Değil Kolbastı" başlıklarını kullandı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2021-01-24 12:09:18



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