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"Burada tarım olmaz" dediler; onlara inat başardı Karadeniz insanını inadından eğimli araziler bile vazgeçiremiyor Yüzde 60 eğimli arazide yılmadan zor şartlarda seracılık yapıyor

İHA

"Burada tarım olmaz" dediler; onlara inat başardı Karadeniz insanını inadından eğimli araziler bile vazgeçiremiyor Yüzde 60 eğimli arazide yılmadan zor şartlarda seracılık yapıyor

İnsanın belki ayakta zor durabileceği eğilimli arazide seracılık yapan Trabzonlu Ercan Satılmış, zoru başarmanın mutluluğunu yaşıyor.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Doğançay mahallesinde yaklaşık 4 yıldır seracılık yapan Ercan Satılmış, başlangıçta bir çok kişinin yüzde 60'a varan eğilimli arazide seracılığın olmayacağını söylemelerine rağmen kararlığı sayesinde bu algıyı yendiğini belirterek Karadeniz insanının zoru sevdiğini söyledi.
Zorlu şartlara rağmen işini severek yaptığı için mutlu olduğunu kaydeden Satılmış, Türkiye’de Trabzon dışında bu şartlarda seracılık yapanı henüz duymadığını belirtti.
Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay ise Türkiye’de bu kadar eğimli bir yerde bu şekilde sera yapan üreticiye rastlamadığını ifade ederek gayretlerinden dolayı sera sahibi Ercan Satılmış’ı tebrik etti.
Ercan Satılmış’ın hibe desteği kapsamında sağlanan destekle yaklaşık 4 yıl önce serasını kurduğunu ifade eden Gülbay, “Ercan bey, 4 yıl öncesinde kendi imkânlarıyla yapmış olduğu sera ile üretim yapıyordu. Aynı zamanda ürettiklerini direkt olarak tüketiciye satan bir üreticimiz. Kendileri müdürlüğümüze gelerek, genç çiftçi projesi kapsamında bize hibe desteği verebilir misiniz; diye bir talebi oldu. Bunun üzerine arkadaşlarımız buraya gelerek sahada yaptıkları çalışmada verimin iyi olduğu ancak arazinin aşırı eğimli olmasından dolayı biraz tereddüt yaşadık. Kendi imkânlarıyla yapmış olduğu seradan sonra bizde bu ailenin üretimini biraz daha artıralım dedik ve 500 metrekarelik bir hibe desteğimizle birlikte burasını faaliyete geçirdi. Her yıl kendi imkânlarıyla bir ekleme yaptı. Şu anda bin 300 metre karelik alanda seracılık yapıyor. Kış mevsimi olduğu için şu an ıspanak yetiştiriyor. Bu bölgede bu işi en iyi yapan üreticilerimizden biri diyebilirim” dedi.

"Ülkemizde belki de bu kadar eğilimli yerde sera yapan üretici yok"
Türkiye’de bu kadar eğilimli arazide sera yapana rastlamadığını kaydeden Gülbay, “Türkiye’de belki de bu kadar eğimli bir yerde bu şekilde sera yapan bir üretici görmedim. Gayretinden dolayı hem bakanlığımız adına, hem de müdürlüğümüz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Burasının eğilimi yüzde 60 civarında,yüzde 60’ın altında değildir. Zaten dışarıdan bakıldığında arazinin şekli şemalı kendini gösteriyor. İnsanlarımız bir şeyi gönülden istediği zaman; arazi şartlarının durumu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hasat ettiği ürünleri de teleferik sistemi sayesinde yukarıya doğru çekiyor. Dolayısıyla her şeyin pratiğini bulmuş gerçekten kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Karadeniz insanı zoru sever"
Karadeniz insanını zoru sevdiğini belirten Ercan Satılmış, çocukluğundan beri tarımla uğraştığını belirterek işini severek yaptığını söylüyor. Yaptığı işten çok memnun olduğunu kaydeden Satılmış, “İnsan bir işi sevdiği zaman ondan zevk alır. Ben bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Dedem tütün üretirdi, o zamandan beri toprağı seviyoruz. Daha önce açık alanda tarla işletiyordum. 'Neden sera olmasın?' diye düşünürken bu işe giriştim. Arazim eğilimli olduğu için karşı çıkanlar oldu. Babam dahi 'Burada sera olmaz' dedi. Ben yapacağım dedim ve yaptım. Devamında Bakanlığımızın sunduğu proje bizi ileri attı. Esnafım, semt pazarlarımda yerim var. Arazimiz eğimli ancak Karadeniz insanı olarak zoru seviyoruz. Gönül ister ki; düz yerim olsun yüz dönüm seracılık yapayım ama buralar böyle. Böyle eğimli bir arazi Türkiye’de seracılık yapan var mı ? sanmıyorum. Seramızın bir avantajı kar yağdığı zaman üzerinde kar kalmıyor. Şu anda ıspanağımız var. Direkt aracısız tüketiciye sunuyorum. Müşterilerim memnun, alan bir daha istiyor. Tamamıyla doğal üretmeye gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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