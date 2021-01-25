Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk heyecanı Yaşar Kemal Uğurlu, ilk kez Başakşehir-Trabzonspor maçını yönetecek

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa maçında düdük çalacak olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilkleri yaşayacak. Uğurlu, Süper Kupa'da ilk kez görev alacak olmasının yanı sıra ilk defa da iki takım arasındaki müsabakayı yönetecek.

20192020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.



Süper Kupa'da ilk kez

Ankara Bölgesi Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa'da ilk defa düdük çalacak. 20062007 sezonuyla alt liglerde görev almaya başlayan Uğurlu, 20152016 sezonundan itibaren ise Süper Lig'de boy gösterdi.



Trabzonspor ile Medipol Başakşehir maçında ilk düdük

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa'da ilk kez düdük çalacak olmasının yanı sora Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak bir karşılaşmayı da ilk defa yönetecek Uğurlu, bugüne kadar Trabzonspor'un resmi olarak 21 maçında sahada oldu. Söz konusu müsabakalarda bordomavililer 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Bu mücadelelerde Trabzonspor'lu oyuncular 50 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in ise 12 resmi maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul temsilcisi 8 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başakşehir'li oyuncular 21 sarı kart, 1 de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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