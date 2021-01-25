Trabzonspor'da Pereira'nın sözleşmesi feshedildi



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı´nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira´nın sözleşmesi feshedildi.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın planlamasında yer almayan ve bu nedenle de kadro dışı bırakılan Joao Pereira´nın sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor´da bu sezon kaptanlık görevi de üstlenen deneyimli sağ bek oyuncusunun alacaklarının da ödendiği belirtilirken, bu ayrılığın gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-25 16:15:49



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