Trabzonspor´dan Pereira´ya teşekkür plaketi



Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen Joao Pereira´ya, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Pereira´ya plaketi takdim eden bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu yaptığı açıklamada, "Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sağıroğlu, Pereira´ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı bordo-mavili forma ve eşi Natacha Esmail için Trabzon´a özgü telkari hediye etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-25 16:29:36



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