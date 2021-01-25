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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor’dan Pereira’ya teşekkür plaketi

İHA

Trabzonspor’dan Pereira’ya teşekkür plaketi

Trabzonspor’da, 3.5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından teşekkür plaketi verildi.
Trabzonspor, takımın tecrübeli oyuncusu Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da katkılarından dolayı Pereira'ya plaket takdim verdi. Plaket takdiminin ardından konuşan Sağıroğlu, “Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Sağıroğlu, Pereira’ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı forma ve eşi Natacha Esmail için Trabzon’a özgü telkari hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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