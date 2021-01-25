Damjan Dokovic Çaykur Rizespor'da

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Tolga SAĞLAM / RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, CFR Cluj takımında forma giyen Damjan Dokovic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Romanya´nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Dokovic için 'hoş geldin' mesajı yayınlanırken, oyuncu için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleneceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-25 17:24:11



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