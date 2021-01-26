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"Şampiyonlar" Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak

DHA

"Şampiyonlar" Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak


Geçen yılın lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun Süper Kupa randevusu
Medipol Başakşehir'de eksikler fazla
Trabzonspor formda
Bordo-mavililer 8 kez kazandı
Tecrübeli Başakşehirİbrahim ALİOĞLU-Tolga SAĞLAM/İSTANBUL-TRABZON, (DHA) 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, yarın TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.  Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER FAZLA
Sezon başından bu yana sakatlık sorunuyla uğraşan Medipol Başakehir'de, Süper Kupa maçında da 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert Uğur (Ponck), Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Aleksic, Deniz, Crivelli, Ba.
TRABZONSPOR FORMDA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 13 maçta 8 galibiyet alan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. Teknik patron Avcı´nın, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak Başakşehir karşısında sadece Abdulkadir Parmak'ı dinlendirip, bu maçta cezası sona eren Baker'a forma şansı vermesi bekleniyor. Avcı'nın Başakşehir maçı muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Flavio (Abdülkadir Parmak), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.
BORDO-MAVİLİLER 8 KEZ KAZANDI
İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ise 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı. Başakşehir ise ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.
TECRÜBELİ BAŞAKŞEHİR
Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon İbrahim ALİOĞLU Tolga SAĞLAM
2021-01-26 10:51:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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