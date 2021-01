Vefalı köpek `Boncuk´a rengarenk kulübe

Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk´ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesiyle Türk halkının sevgisini kazanan, dünya basınında da geniş yer bulan `Boncuk´ isimli köpeğe kulübe hediye edildi. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Üst tarafından rengarenk boyanan ve üzerine Boncuk resmedilen kulübe, sahibinin yaşadığı binanın önüne konuldu.

Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak´ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk´ün yakınları tarafından eve götürülen köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk´ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Cemal Şentürk, 6'ncı günde tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü. Boncuk'un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası, DHA´nın servis ettiği haberi okurlarına manşetlerden duyurdu.

BONCUK´A KULÜBELİ JEST

Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü, Boncuk için kulübe tasarladı. Sahibinin yaşadığı apartmanın önüne konulan kulübe, Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Üst tarafından da rengârenk boyandı, üzerine Boncuk'un resmi çezildi. Boncuk, mahallenin de maskotu oldu.

'YUVA YAPIP GETİRDİLER'

Cemal Şentürk'ün kızı Aynur Egeli, "Çok arayan, soran oluyor. Birçoğunu da kabul edemiyoruz. Babam şu an biraz rahatsız. Çok yoruluyor. Boncuk'a bu kadar ilgi göstermeleri de güzel bir şey. Bu durum bizi çok memnun ediyor. Belediye başkanımız da duyarlı. Boncuğumuza yuva yaptılar ve getirdiler. Çok memnun olduk" dedi.

Turgay Şentürk de, "Baya arayan oldu, Boncuk herkesin ilgisini çekti. Bizi de çok mutlu etti. Böyle bir köpeğe sahip olmak bizi gerçekten gururlandırdı. Boncuk'a yuva yaptılar gönderdiler. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

VEFA KAVRAMINI HATIRLATTI

Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri Sorumlusu Kadir Bekar ise Boncuk´un, vefa duygusunu bütün insanlığa ibret verici bir şekilde bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Her daim yaşatmamız ve özellikle gençlere miras olarak bırakmamız gereken vefa ve dostluk kavramlarını bize yeniden hatırlatan Boncuk´a müteşekkiriz. Ortahisar Belediyesi olarak kendisine birkaç hediye vermek istedik. Umarız çok sevinir" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Nurullah Cabri

2021-01-29 10:59:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.