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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteye hazırlık kurslarında yüz yüze eğitime başlandı

İHA

Üniversiteye hazırlık kurslarında yüz yüze eğitime başlandı

Trabzon'un Ortahisar İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen üniversiteye hazırlık kursunda yüz yüze eğitime başlandı. Pandemi nedeniyle öğrenciler sınıflarda kişi başına 4 metrekare alan düşecek şekilde eğitim görüyor. Öğrenciler ve öğretmenler ateşleri her gün ölçülerek sınıflara alınıyor.
Toplamda 381 öğrencinin eğitim gördüğü kursta öğrenciler pazartesisalı, perşembecuma ve cumartesipazar grubu olarak üç kategoriye ayrıldı.
Saat 09.00’da başlayan eğitim, akşam saat 16.10’da bitecek. Kursta; 14 matematik, 10 Türk dili edebiyatı, 6 tarih, 5 coğrafya ve 3’er tane de biyoloji, kimya ve fizik öğretmeni olmak üzere toplamda 44 öğretmen görev yapıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pandemi nedeniyle öğrencilerin yaklaşık bir yılı aşkın süredir örgün eğitim imkânlarından uzak kaldığını, salgından korunma tedbirlerine harfiyen riayet edilerek bu kayıp zamanın telafi edilmesi gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlayan aşılama çalışmalarıyla birlikte yakın bir zaman içinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayarak kaybedilen bu zamanı telafi edeceğini belirten Başkan Genç, “Sağlık her şeyden önemli bir konu. Özellikle dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgını sürecinde sağlığımızı korumak daha bir önem arz ediyor. Ama eğitim de çok önemli bir konu. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın nitelikli bir şekilde eğitim almasını sağlamanın da yollarını bulmalıyız. Gerekli korunma tedbirlerine uyarak, bakanlığımızın belirlediği kurallara harfiyen riayet ederek gençlerimizi yüz yüze eğitim imkânlarından yararlandırmalıyız. Bu nedenle 6 yıldır faaliyetlerine devam eden ve sadece pandemi sürecinde eğitime ara veren üniversiteye hazırlık kurslarımızda yüz yüze eğitim faaliyetlerine başladık. Rehavete asla kapılmadan salgından korunma tedbirlerine büyük bir ciddiyetle riayet ederek öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimiz eğitim faaliyetlerine devam edecekler. Bu neslin, gençlerimizin salgına rağmen gerekli tedbirleri alarak donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak bizlerin görevidir” dedi.
Pandemiden dolayı bir öğrenciye 4 metrekare alan düşmesi için sınıflardaki sıra sayılarını azalttıklarını ifade eden kurs yetkilisi “Kursta 1000 kişilik öğrenci kapasitemiz vardı. Salgın nedeniyle bunu 381’e düşürdük. Bu öğrencilerimizi seviye tespit sınavı ve not ortalamasına göre belirledik. Kayıt sıralamasına göre de gerekli ayarlamaları yaparak gelmeyecek öğrencilerin yerlerini doldurmak için de yedek listesi oluşturduk” ifadelerini kullandı.

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