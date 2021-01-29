Trabzon'da hafta sonunda bazı yollar alt yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapanacak

Trabzon’da devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları nedeniyle bazı yollar bu akşamdan itibaren Pazar akşam saat 21.00'a kadar trafiğe kapanacak.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor. 3 bölgede toplam 9 ekiple devam eden çalışmalarda 75 kilometrelik bir mesafe kat edilirken, bu çalışmalar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapanacağı bildirildi. Yapılan duyuruda “Yavuz Selim Bulvarı Hacı Kasım Mevkii Cami Sokak köprü geçişi 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 21.00 arasında, Cumhuriyet Caddesi (Kahyaoğlu, Muhteşem, Soylu, Öğretmen Mektep, Ebedi, Küçük, Doğal Sokak ve sahil yolu caddesi) 29 Ocak 2021 Cuma saat 21:00 ile 28 Şubat 2021 Pazar günü saat 21:00 arasında, Uzun Sokak (Tabakhane CamiiKonak Cami arası) 30 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 21:00’dan 14 Şubat 2021 Pazar günü saat 21:00’a kadar, Kahramanmaraş Caddesi (Postane yönü) 7 Şubat 2021 Pazar günü saat 21:00’a kadar trafiğe kapalı olacaktır” bilgisi paylaşıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.