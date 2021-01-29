Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor

Son 7 deplasman mücadelesinden 4 galibiyet çıkaran bordomavililer, 3 defa da berabere kaldı. Karadeniz ekibi, bu sezonki dış saha mağlubiyetini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında almıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısına moralli çıkıyor. Medipol Başakşehir'i 21 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine getiren Karadeniz temsilcisi, deplasmanda ise 7 maçtır kaybetmiyor. En son yenilgisini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında alan bordomavililer, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, dış sahada MKE Ankaragücü ve Hatayspor'u 10, Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği'ni 21 mağlup ederken, Alanyaspor ve Antalyaspor'la 11, Kayserispor ile de golsüz berabere kalmıştı.



Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordomavililer, iç sahada 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Trabzon ekibi, rakip ağları 15 kez sarsıp, kalesinde de 15 gol gördü ve 16 puan topladı.



Abdullah Avcı ile 6 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen Abdullah Avcı, bordomavililerin başında çıktığı 6 deplasmanda maçında ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı yönetimindeki bordomavili takım, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 3 gole engel olamadı, 14 puan topladı.

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