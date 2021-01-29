Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Ardında ise 31 Ocak Pazar günü oynayacağı maç için İstanbul'a hareket edecek.



Trabzonspor kadrosuna oyuncu katmak istiyor

Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 21 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getiren bordomavililer, Süper Lig'in ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. 1 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için son hamlelerini yapan bordomavililer, Aytemiz Alanyspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas için pazarlıklarını sürdürüyor. On numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta oynayabilen oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'da bu transferin gerçekleşmisini istiyor.

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