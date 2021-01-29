Trabzonspor´da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Kupa´da Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından dünü izinli geçiren Trabzonspor, Süper Lig´in 22´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ile son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-29 14:19:45
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