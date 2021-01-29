AK Parti Trabzon İl Kongresi 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu 15 Şubat'ta yapılacak olan İl Başkanlığı Kongresi'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

İl Kongresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı gerçekleştirileceğini açıklayan İl Başkanı Sezgin Mumcu "İl Kongremiz 15 Şubat 2021 pazartesi günü Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 14.30’da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Kongresi'nin Genel Merkez tarafından 15 Şubat 2021 olarak belirlendiğini ve Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmasının planlandığını belirten Mumcu "AK Parti Trabzon il teşkilatı olarak kongremize eksiksiz şekilde hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremizde oluşacak olan yönetimimizle birlikte şehrimizin tüm sorunlarına elbirliği ile çözüm oluşturabilecek bir irade ortaya çıkacaktır. Ortak akıl ile birlikte şehrimizin tüm dinamiklerini paydaşımız haline getirip vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin gerçekleşmesinde daha hızlı ve doğru kararlar alacağız" diye konuştu.

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