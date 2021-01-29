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Hamsi avı yasağı uzadı, tezgahları farklı balıklar süsledi

DHA

Hamsi avı yasağı uzadı, tezgahları farklı balıklar süsledi


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TARABZON'da, avına 3´üncü kez 10 günlük yasak getirilen hamsinin balıkçı tezgahlarındaki yerini istavrit, çupra, sarıkanat, çinekop, levrek, somon gibi balıklar aldı. Av yasağının uygulanmadığı İğneada'dan ve buzhaneden gelen hamsiler ise 20 ila 30 lira arasında fiyatlardan alıcı buluyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz´de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık, hamside istenilen büyümenin olmaması nedeniyle yasağı, yine 10´ar günlük süreyle iki kez daha uzattı. Trabzon'da yasak nedeniyle balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini istavrit, çupra, sarıkanat, çinekop, levrek, somon gibi çeşitli balıklar aldı. Av yasağının uygulanmadığı İğneada'dan ve buzhaneden gelen hamsiler, Trabzon'da 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. 
'HAMSİ MÜCEVHERAT'
Vatandaşların av yasağının bitip tezgahlara hamsinin gelmesini beklediğini söyleyen balıkçı esnafından Mehmetcan Örseloğlu, "Hamsi bir nevi mücevherat. Olmayınca tezgahın rengi bile değişiyor. Karadeniz insanı hamsi ve istavriti çok sever. Yasağı şu an değil de, sezonu açarken yapsalardı daha iyi olurdu. Hamsinin boyutları istenilen ölçüyü yakalayamadı. Hamsi gariban olduğu için bütün balıklar buna saldırıyor. Hamsiyi dünya nüfusunun tüketimine göre araştırma yapılıp ona göre balık avı yapılsa hem denizlerde bol çeşit olur hem vatandaşlar tüketebilir. Her şey tadında güzel olur. Devlet yetkilileri buna kulak versin. Deniz bizim geleceğimiz. Ava kota uygulansın. Dünyada böyle bir avcılık yok. Yasaklara uyulması için sadece satıcıların değil. tutanların da kotrollü avlanması gerekiyor" dedi. 
'FEDAKARLIK ETMEMİZ LAZIM'
Hamsi az olduğu için farklı çeşit balıklar satan esnaf Ali Ölmez de, "Hamsi hem az hem pahalı. Piyasada donmuş hamsi var. Yasakların olması aslında iyi. Hamsinin bollaşması için yasaklara riayet etmemiz lazım. Tezgahta bir şeylerin olması için fedakarlık etmemiz lazım. Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi, istavrit, mezgit. İnsanlara levreği, çuprayı anlatamıyorum. Hamsisine göre şu an 25 ve 30 liradan satılıyor. Diğer balıklarda ise somon 35, alabalık 25, mezgit 20 ile 15 lira, levrek 50, çupranın tanesi 15 liradan satıyoruz" diye konuştu. 
'HAMSİYE TALEP FAZLA'
Alışveriş yapan Mustafa Alim ise, "Annem taze hamsi bulabilirsem almamı istedi. Bir yandan yasak da var. Önceden 15 liradan satılıyordu, şimdi az çıktığı ve talep fazla olduğu için 25 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.
Karadeniz'den çok çeşit balık çıktığını söyleyen müşterilerden Salih Samancı da, "Fiyatlar şu an normal. Hamsi de güzel, iri hamsi. Eskiye nazaran seçme ve iri hamsi var. Kilosu da 20 ile 25 lira arasında" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna BAYRAM
2021-01-29 17:27:13

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