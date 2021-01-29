Trabzonspor, Castillo ile yollarını ayırdı

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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Ekvatorlu golcü oyuncu Ricardo Castillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bordomavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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