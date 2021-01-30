Anastasios Bakasetas, Trabzon'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, transferin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı gündemine alan bordomavililer kulübüyle ve oyuncuyla vardığı anlaşma sonrası Yunan oyuncuyu Trabzon’a getirdi. Özel uçak ile sabah saat 00:06’da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon’a gelen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.