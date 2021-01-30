Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek. Bordomavililer, ezeli rakibine İstanbul'da son 3 sezondur yenilmiyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Karadeniz temsilcisinin 20'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordomavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyahbeyazlıların 182 golüne, bordomavililer 146 golle karşılık verdi.



Ligde Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde oynanan müsabakalardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyahbeyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor ise 34 kez kazandı. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor'un karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'daki lig mücadelesinde 71'lik skorla aldı. Siyahbeyazlılar ayrıca, rakibini 20012002 ve 20032004 sezonlarında 50, 19941995'te de 40 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 40'lık sonuçla elde etti.



İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Trabzonspor, İstanbul'da özel ve resmi maçlarda 64 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlılar 32, bordomavililer 13 defa kazanan taraf oldu, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 103, Trabzonspor da 49 gol attı.



Trabzonspor, İstanbul'da 3 sezondur yenilmiyor

Bordomavililer , Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Karadeniz ekibi rakibine deplasmanda en son 5 Kasım 2016 yılında 21'lok skorla mağlup olmuştu. Bu maçın ardından Trabzonspor, siyahbeyazlılarla İstanbul'da oynadığı son 3 müsabakadan 22'lik skorlarla ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı siyahbeyazlılar 31 kazanmıştı.

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