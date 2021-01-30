Bakasetas, Trabzon´a geldi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, sabaha karşı Aytemiz Alanyaspor´dan Anastasios Bakasetas ile Wolsburg´dan Yunus Mallı ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP´a bildirdi. Bakasetas ise, sabah saatlerinde Trabzon´a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir´i kadrosuna katan Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı ile de görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) bildirdi. İki transfer için görüşmelere başladığını resmi olarak duyuran bordo-mavililerde, Bakasetas sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Trabzon'a geldi. 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
YUNUS BUGÜN GELİYOR
Öte yandan Yunus Mallı´nın ise bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul´a, daha sonra Trabzon´a geleceği kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-30 10:12:48
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