Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlip’e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi

Trabzon'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlip’e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi.

Ortahisar Kızılay Şubesi, 50’yi aşkın motosikletli ve 30’u aşkın araç ile söz konusu firmanın İdlip’e göndereceği 8 bin 887 çift ayakkabı için bugün bir konvoy düzenledi. Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinden başlayan konvoy Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ne kornalar eşliğinde gitti. Burada ayakkabıları teslim alan Kızılay gönülleri tekrar konvoyla tırı İdlip’e yolcu etti.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in de katıldığı etkinlikte konuşan Ortahisar Kızılay Şube Başkanı Zübeyir Efendioğlu, MEKAP firmasına teşekkür ederek ‘’Tüm Kızılay ailesi olarak MEKAP firmasına teşekkür ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda ayakkabıyla ilgili bağı düzenlediler. Çok güzel bir program oldu. 4. kez aynı yardımı yapıyorlar. 'Allah razı olsun' diyoruz. İnşallah Suriye İdlip’teki sel felaketinde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılacak’’ dedi.

MEKAP Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ise yaptığı açıklamada ‘’Böyle bir yardımı yapmamıza vesile olduğunuz için asıl biz teşekkür ediyoruz. Oradaki kardeşlerimize böyle bir yardımı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Allah devamını nasip eder bizlere’’ ifadelerini kullandı.

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