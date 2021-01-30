Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun bordo-mavili kulüpten alacağı ücrette açıklandı

Trabzonspor'un 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Anastasios Bakasetas'a sirtakili karşılama yaptı. Yunan oyuncu, sirtaki yaparken, "Merhaba ben Bakasetas, bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'a, Bakasetas transferi için ödeyeceği rakamı da açıkladı. Bordomavili Kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2 (İki) taksit halinde toplam 3 milyon Euro ödeyecek. Alanyaspor Kulübü'ne ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir."



Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme

Trabzonspor, Yunan oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/21 futbol sezonu için 600 bin Euro garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro, garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Futbolcunun, Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam ederken 12 milyon Euro karşılığında başka bir kulübe transfer olabilir maddesi de mukavelede yer aldı.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödeneceği açıklandı.

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