Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni transferi Bakasetas da kadroda yer aldı

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Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordomavililerin yeni transferi Bakasetas da kadroya dahil edildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile 16.45 sıralarında İstanbul'a hareket etti. Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen ve sağlık kontrolünün ardından takımlar birlikte antrenmana çıkan bordomavililerin yeni transferi Bakasetas da, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından maç kadrosuna dahil edildi.

Bordomavililerin 23 kişilik İstanbul kafilesinde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavıo, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny, Afobe, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Berat, Hakan Yeşil, Faruk Can Genç, Atakan ve Bakasetas yer aldı.

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