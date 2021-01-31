Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale

DHA

Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)TRABZON´da denize deşarj edilen atık su borularının zamanla kopup, eskimesi, kirlilik ve kötü kokuya neden oluyor. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri ile özel balık adımlar, denize 36 metrenin altına dalış yaparak, tespit ettiği arızaları yerinde onarıyor. Özel ekip tarafından sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla, kıyıya akan atık suların, derin deniz deşarj tesisine aktarılması amaçlanıyor.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü´ne (TİSKİ) ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj Tesisi´nin denize deşarj sağlayan atık su borusunun sızıntı yaparak denizi kirlettiği belirlendi. Toplam bin 40 metre uzunluğundaki hattın, kıyıdan 20 metre açıktaki bölümünün kopuk olduğu ve kötü koku yaydığının fark edilmesi üzerine büyükşehir belediyesi ekipleri harekete geçti. Onarım işinin ihalesi yapılarak atık su hattının tamiri için ilk çalışmalar başlatıldı. Değirmendere mevkiinde kurulan platformda çalışmalarına başlayan ekipler ve özel balık adamlar, suyun 36 metre altına dalarak, 106 metrelik atık su hat borularının koptuğunu saptadı. Kırılarak açıkta kalan 3 metrelik atık su borusu dalgıç ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmaların sürdüğü alanda dalgıç ekipleri, denizin altına dalış gerçekleştirerek, tespit ettiği diğer arızaları da yerinde onarıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla kıyıya akan atık suyun, derin deniz deşarj tesisine aktarılması hedefleniyor.
'KİRLİLİK GİDERİLECEK´
Çalışmaları yerinde inceleyen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Bu bölgede yıllardır devam eden bir arızanın giderilmesi için çalışmalar yaptık. Arızayı tespit ettik. Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık, atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu kirliliği ortadan kaldırmak, denizin temiz kalması için çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL bedelle ihale edilen bu çalışma çok kısa zamanda bitirilerek kirlilik giderilecek" dedi.
`TERTEMİZ BİR SAHİL OLUŞACAK´
Dereler aracılığıyla denizlere akan kanalizasyonları ayrıştırma çalışmalarının da başlatıldığını aktaran Tekataş, "Bu kapsamda Beşirli ve Ganita bölgesindeki atık suların büyük bir bölümünü ayrıştırarak denize akmasını engellemiştik. Birçok bölgenin atık sularını denize deşarj eden bu tesisteki arızayı giderip, buradaki kirliliğin önüne geçerek tertemiz bir sahil oluşturacağız" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-01-31 09:40:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yusuf Mallı “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi ...
Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni transferi Bakasetas da kadroda yer aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni ...
Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
YEREL HABERLER Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
Bakasetas ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Bakasetas ilk antrenmanına çıktı
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un 151. yabancı oyuncusu oldu
YEREL HABERLER Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un 151. yabancı ...
Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun bordo-mavili kulüpten alacağı ücrette açıklandı
YEREL HABERLER Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun ...
Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine bağladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine ...
Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
YEREL HABERLER Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlip’e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi
YEREL HABERLER Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ...
Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
YEREL HABERLER Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu taşıdılar Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi otobüsleri geçtiğimiz yıl 7,5 milyonun üzerinde yolcu taşıdı
YEREL HABERLER Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu ...
Dolmabahçe'de taktik savaşı Süper Kupa sahibi Abdullah Avcı ile lig lideri Sergen Yalçın, taktik savaşı verecek
YEREL HABERLER Dolmabahçe'de taktik savaşı Süper Kupa sahibi ...
Prof. Dr. Özlü: "Covid-19 hastaları tedaviyle iyileşiyor ama iyileştikten sonra bile hastalık onların yakasını bırakmıyor” Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Covid-19 geçiren hastalar iyileştikten bir kaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kalıyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: "Covid-19 hastaları tedaviyle ...
Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
Bakasetas, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Bakasetas, Trabzon´a geldi
Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu
YEREL HABERLER Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Paralimpik milli yüzücülerin hedefi olimpiyatlarda madalya
YEREL HABERLER Paralimpik milli yüzücülerin hedefi olimpiyatlarda ...
Anastasios Bakasetas, Trabzon'da
YEREL HABERLER Anastasios Bakasetas, Trabzon'da
Trabzonspor Bakasetas ve Yusuf Mallı transferlerini bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor Bakasetas ve Yusuf Mallı transferlerini ...
Trabzonspor, Castillo ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Castillo ile yollarını ayırdı
Hamsi avı yasağı uzadı, tezgahları farklı balıklar süsledi
YEREL HABERLER Hamsi avı yasağı uzadı, tezgahları farklı balıklar ...
Türkiye’de sel ve heyelanların en çok yaşandığı illerden biri olan Trabzon’da Afet riskini azaltmak için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de sel ve heyelanların en çok yaşandığı ...
AK Parti Trabzon İl Kongresi 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Kongresi 15 Şubat'ta ...