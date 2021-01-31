Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)TRABZON´da denize deşarj edilen atık su borularının zamanla kopup, eskimesi, kirlilik ve kötü kokuya neden oluyor. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri ile özel balık adımlar, denize 36 metrenin altına dalış yaparak, tespit ettiği arızaları yerinde onarıyor. Özel ekip tarafından sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla, kıyıya akan atık suların, derin deniz deşarj tesisine aktarılması amaçlanıyor.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü´ne (TİSKİ) ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj Tesisi´nin denize deşarj sağlayan atık su borusunun sızıntı yaparak denizi kirlettiği belirlendi. Toplam bin 40 metre uzunluğundaki hattın, kıyıdan 20 metre açıktaki bölümünün kopuk olduğu ve kötü koku yaydığının fark edilmesi üzerine büyükşehir belediyesi ekipleri harekete geçti. Onarım işinin ihalesi yapılarak atık su hattının tamiri için ilk çalışmalar başlatıldı. Değirmendere mevkiinde kurulan platformda çalışmalarına başlayan ekipler ve özel balık adamlar, suyun 36 metre altına dalarak, 106 metrelik atık su hat borularının koptuğunu saptadı. Kırılarak açıkta kalan 3 metrelik atık su borusu dalgıç ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmaların sürdüğü alanda dalgıç ekipleri, denizin altına dalış gerçekleştirerek, tespit ettiği diğer arızaları da yerinde onarıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla kıyıya akan atık suyun, derin deniz deşarj tesisine aktarılması hedefleniyor.

'KİRLİLİK GİDERİLECEK´

Çalışmaları yerinde inceleyen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Bu bölgede yıllardır devam eden bir arızanın giderilmesi için çalışmalar yaptık. Arızayı tespit ettik. Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık, atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu kirliliği ortadan kaldırmak, denizin temiz kalması için çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL bedelle ihale edilen bu çalışma çok kısa zamanda bitirilerek kirlilik giderilecek" dedi.

`TERTEMİZ BİR SAHİL OLUŞACAK´

Dereler aracılığıyla denizlere akan kanalizasyonları ayrıştırma çalışmalarının da başlatıldığını aktaran Tekataş, "Bu kapsamda Beşirli ve Ganita bölgesindeki atık suların büyük bir bölümünü ayrıştırarak denize akmasını engellemiştik. Birçok bölgenin atık sularını denize deşarj eden bu tesisteki arızayı giderip, buradaki kirliliğin önüne geçerek tertemiz bir sahil oluşturacağız" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-01-31 09:40:52



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