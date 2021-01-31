Yunus Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yunus Mallı: “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yunus Mallı: “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”

İHA

Yunus Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yunus Mallı: “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yunus Mallı, Trabzon'a geldi.
Bordomavili kulüp, görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdiği Yunus Mallı'yı Trabzon'a getirdi. İlk olarak Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, buradan da Trabzon'a ayak bastı. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında kentte gelen Yunus Mallı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Oyuncu buradan konaklayacağı Otel’e geçti.

“Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”
Yunus basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trabzon’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Burada halletmemiz gereken bazı işlemler daha var. Kulüp gereken açıklamaları yapacaktır. Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum. Bu beni mutlu ediyor. Abdullah Avcı ile buraya gelmeden önce iyi bir diyaloğumuz oldu” ifadelerini kullandı.
Mallı'nın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi
YEREL HABERLER Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi
Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale
YEREL HABERLER Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale
Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yusuf Mallı “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi ...
Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni transferi Bakasetas da kadroda yer aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni ...
Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
YEREL HABERLER Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
Bakasetas ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Bakasetas ilk antrenmanına çıktı
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un 151. yabancı oyuncusu oldu
YEREL HABERLER Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un 151. yabancı ...
Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun bordo-mavili kulüpten alacağı ücrette açıklandı
YEREL HABERLER Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun ...
Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine bağladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine ...
Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
YEREL HABERLER Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlip’e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi
YEREL HABERLER Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ...
Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
YEREL HABERLER Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu taşıdılar Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi otobüsleri geçtiğimiz yıl 7,5 milyonun üzerinde yolcu taşıdı
YEREL HABERLER Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu ...
Dolmabahçe'de taktik savaşı Süper Kupa sahibi Abdullah Avcı ile lig lideri Sergen Yalçın, taktik savaşı verecek
YEREL HABERLER Dolmabahçe'de taktik savaşı Süper Kupa sahibi ...
Prof. Dr. Özlü: "Covid-19 hastaları tedaviyle iyileşiyor ama iyileştikten sonra bile hastalık onların yakasını bırakmıyor” Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Covid-19 geçiren hastalar iyileştikten bir kaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kalıyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: "Covid-19 hastaları tedaviyle ...
Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
Bakasetas, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Bakasetas, Trabzon´a geldi
Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu
YEREL HABERLER Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Paralimpik milli yüzücülerin hedefi olimpiyatlarda madalya
YEREL HABERLER Paralimpik milli yüzücülerin hedefi olimpiyatlarda ...
Anastasios Bakasetas, Trabzon'da
YEREL HABERLER Anastasios Bakasetas, Trabzon'da
Trabzonspor Bakasetas ve Yusuf Mallı transferlerini bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor Bakasetas ve Yusuf Mallı transferlerini ...
Trabzonspor, Castillo ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Castillo ile yollarını ayırdı
Hamsi avı yasağı uzadı, tezgahları farklı balıklar süsledi
YEREL HABERLER Hamsi avı yasağı uzadı, tezgahları farklı balıklar ...