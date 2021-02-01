Abdullah Avcı’dan tarihi başlangıç Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcına Trabzonspor'da imza attı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcına bordomavili takımda imza attı.

Süper Lig'de bordomavili takımla önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 82 gündür görevde bulunduğu Karadeniz ekibiyle kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Deplasmanda Beşiktaş'ı 21 mağlup ederek bordomavililerin başında üç büyüklere karşı ilk galibiyetini alan Avcı, Trabzonspor'un başında kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcını yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, 82 günlük sürede bordomavililerle önemli işlere imza attı. Süper Lig'deki 15 yıllık teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcını Trabzonspor'da yapan Avcı, görev yaptığı takımlar arasında en iyi çıkışı da bordomavili takımla yakaladı.



Medipol Başakşehir başlangıcı

20072008 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) başında teknik direktör olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan Abdullah Avcı, söz konusu sezonda takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. 18 puan elde etti. 20112012 sezonunun 10. haftasına kadar takımın başında kalan Avcı, sonrasında ise A Milli Takım'ın başına geçti. Avcı 17 Kasım 2011 ile 20 Ağustos 2013 tarihine kadar Milli Takım'ı çalıştırdı.



Beşiktaş başlangıcı

20142015 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına tekrar geçen Abdullah Avcı, görev yaptığı ilk 13 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 15 gole karşılık kalesinde ise 5 gol gördü ve 21 puan toplayabildi.

Avcı, 20192020 sezonunda ise Beşiktaş'ın başına geçti. Siyahbeyazlıların başında çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. 24 puan topladı.



Trabzonspor başlangıcı

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta geçirdiği dönemlerin ardından ilk kez İstanbul dışına çıkarak, Trabzonspor'un başına sıkıntılı bir dönemde geldi. Trabzonspor'un başında çıktığı 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise 9 gol gördü ve 30 puan elde etti. Avcı, bordomavili takımın başında en iyi başlangıç istatistiklerini yakalamış oldu.

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