Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor

İHA

Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordomavililer, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 21 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puana imza atan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü. Sezonun ilk 8 haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adamla oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 30 puan topladı.

17. sıradan 5.'liğe
Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra bir teknik adam dokunuşuyla 17. sıradan 5.'liğe yükselen Trabzonspor, 12 basamak çıkarak zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Beşiktaş deplasmanından önemli bir 3 puan çıkaran bordomavililer, lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Bu sezonki ilk 3 maçlık seri
Trabzonspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş galibiyetleriyle bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karadeniz ekibi 20192020 sezonunda 16 ile 22. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordomavililer söz konusu dönemin ardından bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

13 günde 4 maç, 4 galibiyet
Trabzonspor, 13 gün içinde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bordomavilier ilk olarak 19 Ocak'ta sahasında Konyaspor'u 31, 23 Ocak'ta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 21, 27 Ocak'ta Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 21 ve 31 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'ı 21 mağlup etmeyi başardı.
Konyaspor maçını evinde oynayan bordomavililer diğer 3 maçı ise deplasmanda oynadı. 8 günde geliş ve gidiş olarak 6 kez uçak yolculuğu yapan Karadeniz ekibi iki İstanbul ve bir Ankara olmak üzere yaklaşık 8 saat uçak yolculuğu yaptı.

Deplasmanda yenilmezlik 8 maça çıktı
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş’ı 21 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. En son yenilgisini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında alan bordomavililer, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı’dan tarihi başlangıç Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcına Trabzonspor'da imza attı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı’dan tarihi başlangıç Tecrübeli ...
Sağlık müdürü uyardı; kamelyalarda mesafe unutuluyor
YEREL HABERLER Sağlık müdürü uyardı; kamelyalarda mesafe unutuluyor
Trabzonspor, anlamlı Yunus Mallı paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzonspor, anlamlı Yunus Mallı paylaşımı
Trabzonspor, Yunus Mallı'yı açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yunus Mallı'yı açıkladı
Trabzonspor'dan kasketli galibiyet pozu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan kasketli galibiyet pozu
Yunus Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yunus Mallı: “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Yunus Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi ...
Restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı’nın ziyarete açılmasına pandemi engeli Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında yer alan manastırın bu yaz turizme açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı’nın ziyarete ...
Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi
YEREL HABERLER Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi
Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale
YEREL HABERLER Karadeniz´e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale
Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi Yusuf Mallı “Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor’un yeni transferi ...
Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni transferi Bakasetas da kadroda yer aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti Bordo-mavililerin yeni ...
Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
YEREL HABERLER Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
Bakasetas ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Bakasetas ilk antrenmanına çıktı
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un 151. yabancı oyuncusu oldu
YEREL HABERLER Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un 151. yabancı ...
Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun bordo-mavili kulüpten alacağı ücrette açıklandı
YEREL HABERLER Bakasetes'a sirtakili karşılama Yunan oyuncunun ...
Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine bağladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Bakasetas'ı 3,5 yıllığına renklerine ...
Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
YEREL HABERLER Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlip’e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi
YEREL HABERLER Trabzon’dan İdlip’e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ...
Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
YEREL HABERLER Yatağa mahkum Yusuf´a, Nwakeme´den kupalı ziyaret
Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu taşıdılar Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi otobüsleri geçtiğimiz yıl 7,5 milyonun üzerinde yolcu taşıdı
YEREL HABERLER Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu ...
Dolmabahçe'de taktik savaşı Süper Kupa sahibi Abdullah Avcı ile lig lideri Sergen Yalçın, taktik savaşı verecek
YEREL HABERLER Dolmabahçe'de taktik savaşı Süper Kupa sahibi ...
Prof. Dr. Özlü: "Covid-19 hastaları tedaviyle iyileşiyor ama iyileştikten sonra bile hastalık onların yakasını bırakmıyor” Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Covid-19 geçiren hastalar iyileştikten bir kaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kalıyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: "Covid-19 hastaları tedaviyle ...
Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
Bakasetas, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Bakasetas, Trabzon´a geldi