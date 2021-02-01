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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, ilk antrenmanına çıktı

DHA

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, ilk antrenmanına çıktı


Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Yunus Mallı da ilk kez takımla çalıştı.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma, mobilizasyon çalışmaları, 5´e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerde, dün akşam transferi resmen açıklanan Yunus Mallı da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-01 16:17:10

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