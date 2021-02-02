Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'tan kötü haber

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Trabzonspor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan Abdülkadir Parmak'ın sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi.

Bordomavili kulübün doktoru Op. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, “Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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