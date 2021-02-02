Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması tespit edildi

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un Süper Lig´in 22´nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Parmak´ın adalesinde kas yaralanması olduğu belirlendi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak´ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını belirterek, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2021-02-02 17:43:42



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