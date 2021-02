(ÖZEL) Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda oldu

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!



Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın, kulübün efsane teknik direktörlerinden Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı´dan esinlenerek, son maçlara kasket ile çıkmasının ardından kentte kasket modası başladı. Kasketli fotoğraflarıyla sosyal medyada `Kasketliler geri döndü´ etiketiyle başlatılan akıma katılıp, takımlara destek veren taraftarlar, kentte kasket satış noktalarına akın etti.

Trabzon´da şehrin ve vatandaşların havası, Trabzonspor'un Süper Kupa şampiyonluğu ve Beşiktaş galibiyeti sonrası değişti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın, kulübün efsane teknik direktörlerinden Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı´dan esinlenerek son maçlara kasket ile çıkmasının ardından kentte kasket akımı başladı. Trabzonsporlu futbolcuların Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında kasket takarak çektirdikleri fotoğrafın ardından sosyal medyada `Kasketliler geri döndü´ etiketiyle başlatılan akıma katılanlar, kentteki şapkacılara ve satış noktalarına akın etti. Her meslek grubundan ve yaştan çok sayıda vatandaş yeniden moda olan kaskete ilgi gösterdi.

EFSANE ÖZYAZICI DUYGULANDI

Eski teknik direktörlerden Ahmet Suat Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı, Trabzon'da moda haline dönüşen kasketin babasıyla özdeşleştiğini belirterek, "Abdullah Avcı iyi bir şey yakaladı. Babamı bildim bileli dışarı kasketsiz çıkmaz. Kasket takmasıyla idol yaratmıştı. Abdullah Avcı'ya da kasket yakıştı. Vatandaşlar ve taraftar kasket takmaya başladı. Camiada birlik ve beraberlik inşallah skorlara da yarar" dedi.

Sağlık sorunları yaşadığı için evinde tedavi gören Ahmet Suat Özyazıcı da taraftarların kasket takarak bütünleştiğini öğrenince duygu dolu anlar yaşadı.

"ABDULLAH AVCI KASKETİ BİZDEN ALDI"

1966 yılından beri şapkacılık yaptığını söyleyen kentin köklü esnafından Mehmet Manavoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Kupa maçında taktığı kasketi kendilerinden aldığını söyledi. Manavoğlu, "Maskeli olduğu için tanıyamadık. Şapkayı aldı, gitti. Bir baktık ki bizim şapkayı takıyor. Sonradan takıma 50 tane daha şapka verdik. Bizim için büyük bir şerefti. Trabzon'u her yere duyurdu. Trabzon'da başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Gençler ve orta yaş kesiminin İskoç modeli 8 parçalı kasket aldığını söyleyen Manavoğlu, "Abdullah Avcı'nın kasket takması ve Trabzonspor'un galip gelmesiyle bizim de işlerimiz arttı. Trabzonspor mağlup olsaydı böyle olmazdı" dedi.

"KASKET GEÇMİŞE SAYGI DEMEK"

Yeni kasket almak için alışveriş yapan vatandaşlardan Ali Savaş, "Kasket demek başarı, Trabzonspor'un geçmişine saygı demek. Kasket, Trabzonspor'un bütün başarılarıyla özdeşleşmiştir. Yalnız kasketi hem Ahmet Suat Özyazıcı hem rahmetli Özkan Sümer hem de en büyük efsane Şamil Ekinci de taktı. Gençler yaşadıkları çağa uygun olarak Trabzonspor'u biliyorlar. Trabzonspor'da kasketli teknik adamlar olduğunu öğrenince takımlarına sahip çıkma açısından kaskete sahip çıktılar" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR DUYARSIZ KALMADI"

Kentte aile geleneğini yaşatan esnaftan Cemal Karaçomak da, "Özyazıcı Ailesi hem esnaf komşularımız hem aile dostlarımız. Abdullah Avcı'nın hareketi bizlere geçmiş güzel günleri hatırlattı. Taraftarlar da duyarsız kalmadı. Küçük bir işletme olarak Abdullah Avcı'nın yaptığı lansman bize de karınca kararınca yansıdı. Bu işi Trabzonspor'un üstlenip kendi logosunu basıp, kurumsal boyutta bunun satışını yapmasından yanayım" diye konuştu.

"SATIŞLAR ÇOK İYİ"

Kentte kasket satışlarının arttığını vurgulayan esnaf İlhan Karahan, "Satışlar çok iyi durumda, kasket Abdullah Avcı'yla birlikte meşhur oldu. Şapkasına göre fiyatlar 20 ile 40 lira arasında değişiyor" dedi.

"YENİ NESİL BENİMSEMİYORDU"

Kasket modasından memnun olduğunu dile getiren Mehmet Altan ise "Biz eski Trabzonlu olduğumuz için kasketimiz vardı. Ahmet Suat Hocamız da kasket takardı. Spor o kadar birleştirici ki, gençleri kazanmamız açısından güzel bir şey" diye konuştu.

"BİRLİK BERABERLİK DAHA SAĞLAM OLDU"

Çalışırken bile kasketini çıkarmayan ayakkabıcı tamircisi Ünsal Aydemir, "Bana göre Abdullah Avcı Trabzonspor'un en iyi transferi oldu. Birlik beraberlik daha sağlam oldu. Kasketi bir yana bırakın, eğer Trabzonspor şampiyon olursa Abdullah Avcı'nın büstünü dikerler" şeklinde konuştu.

"SİMGE OLARAK TAKIYORUZ"

