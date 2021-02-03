(ÖZEL) Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda oldu

DHA

(ÖZEL) Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda oldu


Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın, kulübün efsane teknik direktörlerinden Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı´dan esinlenerek, son maçlara kasket ile çıkmasının ardından kentte kasket modası başladı. Kasketli fotoğraflarıyla sosyal medyada `Kasketliler geri döndü´ etiketiyle başlatılan akıma katılıp, takımlara destek veren taraftarlar, kentte kasket satış noktalarına akın etti.
Trabzon´da şehrin ve vatandaşların havası, Trabzonspor'un Süper Kupa şampiyonluğu ve Beşiktaş galibiyeti sonrası değişti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın, kulübün efsane teknik direktörlerinden Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı´dan esinlenerek son maçlara kasket ile çıkmasının ardından kentte kasket akımı başladı. Trabzonsporlu futbolcuların Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında kasket takarak çektirdikleri fotoğrafın ardından sosyal medyada `Kasketliler geri döndü´ etiketiyle başlatılan akıma katılanlar, kentteki şapkacılara ve satış noktalarına akın etti. Her meslek grubundan ve yaştan çok sayıda vatandaş yeniden moda olan kaskete ilgi gösterdi.
EFSANE ÖZYAZICI DUYGULANDI
Eski teknik direktörlerden Ahmet Suat Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı, Trabzon'da moda haline dönüşen kasketin babasıyla özdeşleştiğini belirterek, "Abdullah Avcı iyi bir şey yakaladı. Babamı bildim bileli dışarı kasketsiz çıkmaz. Kasket takmasıyla idol yaratmıştı. Abdullah Avcı'ya da kasket yakıştı. Vatandaşlar ve taraftar kasket takmaya başladı. Camiada birlik ve beraberlik inşallah skorlara da yarar" dedi.
Sağlık sorunları yaşadığı için evinde tedavi gören Ahmet Suat Özyazıcı da taraftarların kasket takarak bütünleştiğini öğrenince duygu dolu anlar yaşadı.
"ABDULLAH AVCI KASKETİ BİZDEN ALDI"
1966 yılından beri şapkacılık yaptığını söyleyen kentin köklü esnafından Mehmet Manavoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Kupa maçında taktığı kasketi kendilerinden aldığını söyledi. Manavoğlu, "Maskeli olduğu için tanıyamadık. Şapkayı aldı, gitti. Bir baktık ki bizim şapkayı takıyor. Sonradan takıma 50 tane daha şapka verdik. Bizim için büyük bir şerefti. Trabzon'u her yere duyurdu. Trabzon'da başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.
Gençler ve orta yaş kesiminin İskoç modeli 8 parçalı kasket aldığını söyleyen Manavoğlu, "Abdullah Avcı'nın kasket takması ve Trabzonspor'un galip gelmesiyle bizim de işlerimiz arttı. Trabzonspor mağlup olsaydı böyle olmazdı" dedi.
"KASKET GEÇMİŞE SAYGI DEMEK"
Yeni kasket almak için alışveriş yapan vatandaşlardan Ali Savaş, "Kasket demek başarı, Trabzonspor'un geçmişine saygı demek. Kasket, Trabzonspor'un bütün başarılarıyla özdeşleşmiştir. Yalnız kasketi hem Ahmet Suat Özyazıcı hem rahmetli Özkan Sümer hem de en büyük efsane Şamil Ekinci de taktı. Gençler yaşadıkları çağa uygun olarak Trabzonspor'u biliyorlar. Trabzonspor'da kasketli teknik adamlar olduğunu öğrenince takımlarına sahip çıkma açısından kaskete sahip çıktılar" ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR DUYARSIZ KALMADI"
Kentte aile geleneğini yaşatan esnaftan Cemal Karaçomak da, "Özyazıcı Ailesi hem esnaf komşularımız hem aile dostlarımız. Abdullah Avcı'nın hareketi bizlere geçmiş güzel günleri hatırlattı. Taraftarlar da duyarsız kalmadı. Küçük bir işletme olarak Abdullah Avcı'nın yaptığı lansman bize de karınca kararınca yansıdı. Bu işi Trabzonspor'un üstlenip kendi logosunu basıp, kurumsal boyutta bunun satışını yapmasından yanayım" diye konuştu.
"SATIŞLAR ÇOK İYİ"
Kentte kasket satışlarının arttığını vurgulayan esnaf İlhan Karahan, "Satışlar çok iyi durumda, kasket Abdullah Avcı'yla birlikte meşhur oldu. Şapkasına göre fiyatlar 20 ile 40 lira arasında değişiyor" dedi.
"YENİ NESİL BENİMSEMİYORDU"
Kasket modasından memnun olduğunu dile getiren Mehmet Altan ise "Biz eski Trabzonlu olduğumuz için kasketimiz vardı. Ahmet Suat Hocamız da kasket takardı. Spor o kadar birleştirici ki, gençleri kazanmamız açısından güzel bir şey" diye konuştu.
"BİRLİK BERABERLİK DAHA SAĞLAM OLDU"
Çalışırken bile kasketini çıkarmayan ayakkabıcı tamircisi Ünsal Aydemir, "Bana göre Abdullah Avcı Trabzonspor'un en iyi transferi oldu. Birlik beraberlik daha sağlam oldu. Kasketi bir yana bırakın, eğer Trabzonspor şampiyon olursa Abdullah Avcı'nın büstünü dikerler" şeklinde konuştu.
"SİMGE OLARAK TAKIYORUZ"
Sinan Kaynar, kasketin şampiyonluğu ifade ettiğini söyleyerek, "Bize daha önce şampiyonluk yaşatmış olan Ahmet Suat Hocamız efsanemiz, büyüğümüz. Kasketi de Ahmet Suat Hocamızın simgesi olarak takıyoruz. Trabzon halkı olarak bu kasketle beraber şampiyonluğu yaşayacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vatandaş röportajları
Esnaf röportajları
Muhabir anonsları
Kasket takan vatandaşlar
Kentten genel görüntüler
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Tolga SAĞLAM
2021-02-03 09:25:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda ...
Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi ...
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, o anlar ...
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan ...
Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması ...
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'tan kötü haber
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'tan kötü haber
Ortahisar zabıtası fırsatçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Ortahisar zabıtası fırsatçılara göz açtırmıyor
Trabzonspor'da 3 futbolcu geldi, 16 futbolcu gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 3 futbolcu geldi, 16 futbolcu gitti
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 2021 yılına yüzde 16 artışla başladı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 2021 yılına yüzde 16 ...
Trabzonspor Süper Lig'deki en etkili hoca değişikliğine imza attı
YEREL HABERLER Trabzonspor Süper Lig'deki en etkili hoca ...
Cirit atma şampiyonu Ümmet Değirmenci, pandemi sürecini güçlenerek geçiriyor
YEREL HABERLER Cirit atma şampiyonu Ümmet Değirmenci, pandemi ...
Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, ilk ...
Yunus Mallı, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına moralli başladı
YEREL HABERLER Yunus Mallı, Trabzonspor ile ilk antrenmanına ...
Maçka’da kentsel dönüşüme CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen Belediye Meclisi’nden onay çıktı
YEREL HABERLER Maçka’da kentsel dönüşüme CHP’li üyelerin ret oyuna ...
Komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile son buldu Trabzonlu Yunus Karaağaç tavukları komşusunun sebzelerine "zarar vermesin" diye 40 metrelik bahçe telinden tünel yaptı Tünelden geçen tavuklar fındık bahçesine hiçbir yere zarar vermeden gidip gelebiliyor
YEREL HABERLER Komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile ...
Turizmciler 'tur" genelgesi bekliyor TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: "Kısıtlama günlerinde seyahat acentalarının yerli turistlere tur yapabilmesi konusuyla ilgili detaylı bir genelge beklemekteyiz"
YEREL HABERLER Turizmciler 'tur" genelgesi bekliyor TÜRSAB Doğu ...
Esra´nın tek hayali yürüyebilmek
YEREL HABERLER Esra´nın tek hayali yürüyebilmek
Avcı, 71 günde küme hattından aldığı Trabzonspor´u zirveye taşıyor
YEREL HABERLER Avcı, 71 günde küme hattından aldığı Trabzonspor´u ...
Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor
Abdullah Avcı’dan tarihi başlangıç Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcına Trabzonspor'da imza attı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı’dan tarihi başlangıç Tecrübeli ...
Sağlık müdürü uyardı; kamelyalarda mesafe unutuluyor
YEREL HABERLER Sağlık müdürü uyardı; kamelyalarda mesafe unutuluyor
Trabzonspor, anlamlı Yunus Mallı paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzonspor, anlamlı Yunus Mallı paylaşımı