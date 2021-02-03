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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor

DHA

Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´de son 6 maçını kaybetmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Yukatel Denizlispor´u da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği´nin ardından Beşiktaş´ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Yukatel Denizlispor´u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
AVCI´DAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak´ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan Beşiktaş maçındaki 11´inde tek değişiklik yaparak orta sahada sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak´ın yokluğunda Baker´a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallı´nın da kadroda olması bekleniyor.
2 İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor´da Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak´ın dışında 3´er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında yer alıyor. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Yeni Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.
DENİZLİSPOR İLE 38´İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın oynayacakları maçla birlikte 38´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4´ü Türkiye Kupası´nda olmak üzere, bugüne kadar oynanan 37 karşılaşmanın 23´ünü Trabzonspor, 7´sini Denizlispor kazanırken, 7 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 60 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.
SAKAT: Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür.
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-03 10:08:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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