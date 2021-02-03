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Faciadan dönülen akaryakıt istasyonundaki sürücü: Kalbim duracak gibi oldu

DHA

Faciadan dönülen akaryakıt istasyonundaki sürücü: Kalbim duracak gibi oldu


Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan pompa görevlisi Sezai Kaya ile otomobil sürücüsü Ahmet Bahadır, korku dolu anları anlattı. Kaya, korkup kaçarak pompadan uzaklaştığını söylerken, Bahadır ise, "Kalbim duracak gibi oldu. Faciadan dönüldü; cana geleceğine mala gelsin" dedi.
Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dolum pompasında çıkan alevleri fark eden istasyon çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, istasyonda zarar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden alev çıkan dolum pompasında, pompa görevlisi ile otomobil sürücüsü kaçarak uzaklaştığı görülüyor.
KORKU DOLU O ANLARI ANLATTILAR
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan pompa görevlisi ile otomobil sürücüsü korku dolu anları anlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan pompa görevlisi Sezai Kaya, "Araca yakıt doldururken, aniden alev aldı, yangın çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. O anki can havliyle uzaklaştık, Sürücüyü de uzaklaştırdık. Beraber kaçtık, itfaiye geldi söndürdü. Araştırma sürüyor, yangının çıkış nedeni belli olacak. 4 yıldır bu işi yapıyorum; ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Çok korktum" dedi.
'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'
Yangın sırasında akaryakıt dolumu yapılan otomobilin sürücü Ahmet Bahadır da, "Anlık bir olay, bir şey anlamadık. Küçük çaplı patlama ardından alevler yükseldi. O anda hiçbir şey düşünmeyip, güvenli bölgeye kaçamaya çalıştık. Faciadan dönüldü, Allah beterinden saklasın. Daha dikkatli olunmalı. Kalbim duracak gibi oldu, halen kendimi toparlayamadım. Şoku atlatamadım. Araçta hasar oldu, ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü Fatih TURAN
2021-02-03 13:50:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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