Trabzon Millet bahçesi son şeklini almaya başladı Birinci etap çalışmaları Mart ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen ‘Millet Bahçesi’nde 1. etap çalışmaları sona doğru yaklaşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ iş birliğiyle yapımı devam eden ve Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun olduğu alanın çehresini değiştirecek ‘Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 66 bin 472 metrekare alanda yapımı gerçekleştirilen Millet Bahçesi’nin 1. etap inşaatı devam ederken, 2. etap projesine birkaç ay içinde başlanacağı, 1. etap çalışmalarının ise bu yılın Mart ayında tamamlanacağı belirtildi. Millet Bahçesi'nin tamamının ise yıl sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

Trabzon'un vitrin projelerinden olan Millet Bahçesi’nde 1 adet bin 12 seyirci kapasiteli tribün, 1 adet gösteri havuzu, 1 adet restoran, 1 adet millet kıraathanesi, 1 adet güvenlik müştemilatı, 1 adet su deposu, 205 araçlık kapalı ve 94 araçlık açık otopark bulunacak. Ayrıca 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, bisiklet, koşu ve yaya yolları, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, bin 768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu yer alacak. Çalışmalar kapsamında bin 16 adet ağaç ile 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitki dikimi yapılacak.

Zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyen Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu çalışmaların planlandığı şekilde gittiğini ifade ederek, “Oradaki Orman İşletme lojmanlarını yıktık. Deniz tarafındaki binaların acele kamulaştırma kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Hem 1. etap inşaatı devam ediyor. Hem de 2. etap projesi hazırlanıyor. Biz de orada sentetik buz pateni pisti yapıyoruz. Temel imalatı, çelik ve membran imalatları tamamlandı. Kaykay parkı proje ölçülendirme çalışmaları tamamlandı ve imalatına başlıyoruz. Kaykay parkı ve buz pateni pisti için fiziki gerçekleşme yüzde 45 seviyesine geldi. Millet Bahçesi çalışmaları sona erdiğinde, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı buz pateni pisti ve kaykay parkı da tamamlanmış olacak” dedi.

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