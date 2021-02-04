Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11´de 3 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan´ın yerine Kamil Ahmet´e, orta sahada Abdulkadir Parmak´ın yerine Baker´a ve Flavio´nun yerine Bakasetas´a görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan kadroda yer almadı.
YUNUS MALLI KADRODA, BAKASETAS 11´DE
Trabzonspor´da ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayan Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Son oynanan Beşiktaş mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan bir başka yeni transfer Bakasetas ise Yukatel Denizlispor müsabakasına 11´de başladı.
KAMİL AHMET LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11´DE
Trabzonspor´un tecrübeli sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, ligde 13 maç aradan sonra ilk 11´de forma şansı buldu. Son olarak Süper Lig´in 8´inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11´de başlayan Kamil Ahmet, ligde 13 maç aradan sonra Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11´de kendine yer buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Serkan Asan´ın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet´e görev verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-04 18:54:30
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