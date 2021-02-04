Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Nwakaeme'nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

17. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo'nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme'nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Djaniny'in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu x, Ceyhun Sesigüzel x, Serkan Ok x

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon x, Berat Özdemir x, Lewis Baker x, Bakasetas x, Eukaban x, Nwakaeme x, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Flavıo, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yukatel Denizlispor: Cenk xx, Tiağo Lopez xx, Kubilay xx, Mustafa Yumlu xx, Sakib xx, Murawski x, Sagal xx, Recep Niyaz x (Diskerud dk. 45+2 ?), Bakalorz x, Mesanovic x, Rodallega x

Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Dossevi, Ahmed Yasin, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu, Özer Özdemir

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı Kartlar: Sagal, Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

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