Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
TRABZONSPOR: Uğurcan Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Ekuban (Dk. 79 Yunus), Bakasetas (Dk. 79 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf), Djaniny (Dk. 88 Afobe)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb (Dk. 71 Hasan), Murawski, Sagal, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Recep (Dk. 45+2 Diskerud), Mesanovic (Dk. 63 Ahmet Yasin), Rodallega
GOL: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Sagal, Recep, Diskerud (Yukatel Denizlispor)Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 39´a yükseltti ve 4´üncü sıraya yükseldi. Denizlispor ise 17 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.5´inci dakikada Djaniny´in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.
14´üncü dakikada Nwakaeme´nin soldan ortasında savunmaya çarpan top altıpasın hemen önündeki Bakasetas´ta kaldı. Onun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17´nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Nwakaeme son bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.
24´üncü dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Sagal´ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.
29´uncu dakikada Djaniny sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına içerisinde girdikten sonra ortasını yaptı, altıpasın önünde topa iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
30´uncu dakikada Djaniny bir kez daha sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye indikten sonra yine ortasında topu Ekuban ile buluşturdu ancak onun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32´nci dakikada Djaniny´in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Hugo´nun gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.
40´ıncı dakikada Djaniny´in pasında Nwakame´nin ceza sahası yayının kenarından kaleye gönderdiği topu Cenk yumruklayarak uzaklaştırdı.
41´inci dakikadan Ekuban, Mustafa Yumlu´nun ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR´a giderek pozisyonu inceledikten sonra devam kararı verdi.
52´nci dakikada Ekuban´ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Cenk iki hamlede kontrol etti.
61´inci dakikada ceza saha içerisinde yaşanan karambolde Djaniny topun üzerine bastı, ardından Ekuban´ın son dokunuşunda meşin yuvarlak Bakasetas´ın önünde kaldı, onun altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.
90+3´üncü dakikada sağ kanattan Sagal´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Rodallega´nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
90+4´üncü dakikada Yunus´un ceza sahasına uzak noktadan kaleye gönderdiği sert şutu Cenk köşeden çıkardı.
Karşılaşma 1-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.
BAKASETAS 11´DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA GOLLE BULUŞTU
Trabzonspor´un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk kez bordo mavili forma ile 11´de başladığı maçta golle buluştı. Trabzon´un plaka kodu olan 61´inci dakikada Trabzonspor forması ile ilk golünü kaydeden Bakasetas, golden sonra büyük sevinç yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-04 21:07:03
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