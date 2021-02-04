Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 10 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Cenk'te kaldı.

61. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının çıkaramadığı topu önünde bulan Bakasetas düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

77. dakikada Sagal'in sol taraftan ortasında kale sahası sağ çaprazında topu vuran Tiağo Lopez'in vuruşunda kale çizgi yakın yerden Berat topu çıkardı.

90. dakikada Trabzonspor ceza sahası içine gönderilen topta Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Stat: Medical Park

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu x, Ceyhun Sesigüzel x, Serkan Ok x

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon x, Berat Özdemir x (Hosseini dk. 90 ?) Lewis Baker x, Bakasetas xx (Flavıo dk. 79 x), Eukaban x (Yunus Mallı dk. 78 x), Nwakaeme x, (Yusuf Sarı dk. 90 ?) Djaniny xx (Afobe dk. 88 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yukatel Denizlispor: Cenk xx, Tiağo Lopez xx, Kubilay xx, Mustafa Yumlu xx, Sakıb xx (Hasan Ayaroğlu dk. 71 x), Murawski x, Sagal xx, Recep Niyaz x (Diskerud dk. 45+2 ?), Bakalorz x (Dossevi dk. 71 x), Mesanovic x (Ahmed Yasin dk. 63 x), Rodallega x

Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Ali Yavuz Kol, Özer Özdemir

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Bakasetas (dk. 61) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sagal, Recep Niyaz, Diskerud (Yukatel Denizlispor)

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