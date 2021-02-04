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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından


Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, 4´üncü sıraya yükseldiklerini ve bunun kısa sürede harika bir durum olduğunu belirterek, "Ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor" dedi.
Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı değerlendirmede kısa sürede takım olarak iyi bir duruma geldiklerini söyledi. Zaman zaman iniş ve çıkışların olabileceğini belirten Abdullah Avcı, "8´inci gün, iki tanesi kağıt üzerinde ağır gözüken biri Süper Kupa finali, diğeri hafta sonu oynadığımız ligin lideriyken Beşiktaş müsabakası. Arkasından da hemen hemen aynı oyuncu grubuyla Denizlispor müsabakası. Her oyun zor. Bugün belki şut, topa sahip olma, rakip ceza sahasına girme, kaybettiği yerdeki baskılar. Bu oyunlar erken gol bulamazsan zorlaşır. Ama oyuncular hep oyunun içinde kalmaya gayret ettiler. Oyunun genelinde belki bir net atılan şut vardı. Takım halinde doğru duruyorduk. İyi bir oyuncu grubu var. Geldiğimiz günden beri beraber çalıştığımız ve bunu geri olarak vermeye çalışan oyuncularım var. Zaman zaman iniş çıkışlar olacak. Bu oyunlar zordur, gelişmek kolay değildir. Geldiğimiz günden itibaren hem gelişip, hem skor alıyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Bazen antrenmandan çıkaramıyoruz, bugün oyunda da kalmak istiyorlar. Bu çok güzel ve değerli bir şey. Bugün ilk defa oynayan Bakasetas için iyi oldu. Uğurcan kalede net duruyor. Nwakaeme ayağında ağrı var ama hala oyunda kalmak istiyor. Ekuban aynı şekilde. Djaniny her geçen gün daha iyi. Savunma iyi duruyor. Kamil bugün ilk defa oynamasına rağmen doğru oynadı. Afobe giriyor, takım savunmasına yardım ediyor. Kulübenin enerjisi iyi. Bu beni mutlu ediyor. Günleri karıştırıyoruz. Bazen kalktığımızda bugünün hangi gün olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu sektör bu sağlık durumunda ayakta tutmaya çalışıyor. Zor süreçler, yorgunluklar fazla. İyi dinlememiz ve toparlanmamız gerekiyor. Bugün 4´üncülüğe geldik, bu kısa sürede harika bir durum, ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış, lideri yenmiş olabilirsiniz ama bugün yeni bir sınav veriyorsun. Yenilemek ve ispat etmek zorundasınız. 3 gün sonra yine aynı şekilde ispata çıkacağız. Trabzonspor camiasına ve şehrin bize hissettirdikleri o yüksek enerji beni memnun ediyor. Bu enerjiyi vermeye devam etsinler. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Denizlispor´a da başarılar diliyorum" diye konuştu.
"ŞİMDİ MALATYA MAÇINA BAKACAĞIZ"
İnişler ve çıkışların olabileceğini kaydeden Avcı, "Trabzonspor´un 17´nci olması normal değil. Olması gereken yerler buralardır. İnişler çıkışlar olabilir. Bugünkü maçın yorgunluğunu yarın atacağız ve cebimize 3 puanı koyacağız. 4 gün sonraki Malatyaspor maçına hazırlanacağız. Her hafta 3 puanı nasıl alırız ona bakacağız. Bu 3 puanla bizi nereye taşıyacak onu zaman gösterecek. 3 transfer yaptık. Oyuncu kaliteleri, geçmişleri var. Yaşları çok uygun ve teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Felsefemize de uygun oyuncular. Parçadan bütüne gitmeyi düşündüm. Kazandığın sürece her zaman karlısındır. Şimdi Malatya maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.
HAKAN KUTLU: BU MÜCADELE DEVAM EDERSE DENİZLİSPOR LİGDE HAYATINI DEVAM ETTİRİR
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, göreve başlayalı 7 gün olduğunu belirterek, "Bu süreçte iki önemli maç oynadık. Göreve başladıktan 3 gün sonra Göztepe gibi önemli bir rakipten 3 puan almıştık. 3 gün sonrada Trabzonspor deplasmanına çıktık. Burada alacağımız puanlarla moral bulup şehre dönerek Antalyaspor maçına hazırlanmak istiyorduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular, iyi bir oyun ortaya koydular. İlk yarım saatlik bölümde hemen hemen istediklerimizi sahaya yansıttık. Trabzonspor çok kaliteli bir takım, iyi oyuncuları var. Oyunda üstünlüğü ele girdiler. Birkaç pozisyon verdik, bu Trabzonspor´a karşı normal. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı ama golle buluşturamadık. Trabzonspor´a verebileceğimiz en asgari pozisyonu verdik, girebileceğimiz pozisyonlara da girdik. 3 net pozisyonumuz var. Bana göre maçın sonlarına doğru bir penaltı pozisyonumuz var. Hakem VAR´a bıraktı sanırım. Çünkü hakem maçın başından sonuna kadar çok iyi maç yönetti. Kendisine teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum penaltı pozisyonunu VAR değerlendirsin diye düşündü. Ama ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonda çağırmadı. Trabzonspor´un penaltı pozisyonunda hakem VAR´a çağırdı ama bizim daha net olan pozisyonda çağrılmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadele, oyun isteği ve oyun anlayışını değiştirerek devam ettiğimiz sürece Denizlispor´un bu ligde hayatına devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları 
Hakan Kutlu'nun açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-04 22:14:51

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