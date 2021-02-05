Çalışanı koronavirüs pozitif çıkan otel karantinaya alındı

AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)-TRABZON´un Akçaabat ilçesinde bir çalışanında koronavirüs tespit edilen otel, karantinaya alındı, sağlık ekipleri, filyasyon çalışması başlattı. Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi´ndeki bir otel personeli rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Hastalığa dair bazı semptomalar göstermesi üzerine otel çalışanına Covid-19 testi yapıldı. Çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkınca, 6 katlı otel; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, karantinaya alındı. Polis ekipleri de giriş-çıkışı kapatılan otel binası önünde nöbet tutarken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. Karantinaya alınan otelde 4´ü çalışan 3´ü müşteri, toplam 7 kişinin bulunduğu belirtildi.
VALİLİK DUYURDU
Bu arada karantinaya ilişkin Trabzon Valiliği´nce yapılan duyuruda, "Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 04.02.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla, ilçenin Söğütlü Mahallesi´nde faaliyet gösteren otel, 04.02.2021 tarihinde saat 21.30 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır" denildi.
DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Akçaabat
2021-02-05 13:21:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.