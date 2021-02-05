Sertaç Güven: "Sadece üç puan kazanmadık"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Denizlispor karşısında elde edilen galibiyetin kazanılan 3 puandan öte emeğin karşılığı, uğranılan haksızlıkların kendilerini yıldıramayacağının karşılığı olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Denizlispor'u yeni transferi Bakasetas'ın attığı golle 10 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da moraller yerinde. Başta Trabzonspor Yönetim Kurulu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, yakalanan bu çıkışın devam etmesi için temkinli ve dikkatli hareket ediyor. Süper Lig'in zirvesine göz kırpan Karadeniz ekibi süreci adım adım izleyerek maç maç gitme planları yapıyor.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizlispor karşılaşmasında elde edilen galibiyetin 3 puandan öte olduğunu belirterek, "Bazen sonuç olarak sadece kazandığınız 3 puana bakarsınız. Ancak Denizlispor karşılaşması sadece kazanılan bir 3 puan değil. Emeğin karşılığı, uğradığımız haksızlıkların bizi yıldırmayacağının dışa vurumu oldu. Gururluyuz ancak gerçeklerin de farkındayız" ifadelerini kullandı

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