Trabzon'da alt geçitler artık tarih kokacak

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi’nde, uzun yıllardır bakımı yapılmayan alt geçit, kötü koku ve kirden arındırılarak yepyeni bir hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen alt geçidin duvarları silindi, zeminine baskı beton yapıldı, demirleri kumlanarak yeni hale getirildi. Ekipler ayrıca ışıklandırdıkları alt geçidin duvarlarında, şehrin tarihi mekânlarının silüetlerini CNC tablolarla sergilediler.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun kent estetiğine verdiği önem doğrultusunda, üst geçitlerimizle birlikte alt geçitlerde de yenileme çalışması yürütülmektedir. Vatandaşlarımızdan da çok sayıda şikayet alan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, öncelikle Beşirli Mahallesi’ndeki alt geçidi yenileyerek, Trabzon’a yakışır hale getirdiler. Alt geçitlerin tamamını elden geçirmek suretiyle, şehrimizin görünümüne olumlu katkı yapmayı amaçlıyoruz. Halkımızın daha temiz daha huzurlu bir Trabzon’da yaşaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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