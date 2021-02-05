Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı

Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde boynu metal parçaya sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akçaabat ilçesi Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar, köpeğin boynunda metal parça ile dolaştığını gördü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu parçayı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, köpeği sakinleştirip müdahale etti. Yapılan çalışmayla metal parça kesilip çıkarıldı.
Sağlık kontrolleri yapılan köpek daha sonra doğaya bırakıldı. Vatandaşlar da itfaiye ekibine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selman KUTLU
2021-02-05 16:40:57
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