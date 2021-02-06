Abdullah Avcı'nın en büyük gücü "iletişim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, zorlu fikstürde en büyük gücü iletişim oldu. Deneyimli teknik adam, fiziksel ve taktik yüklemeleri planlı bir şekilde takıma adapte ederken, futbolcularla sağlıklı iletişim kurarak moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında yaşanan tarihi çöküşün ardından Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükseliş dönemine giren Trabzonspor'un, zorlu süreçte en büyük gücü iletişim oldu. Göreve başladığı ilk günden itibaren oyuncularla sağlıklı iletişim kanallarını ekibiyle birlikte kuran tecrübeli teknik adam, kısa sürede fiziksel ve taktiksel yüklemelerin yanı sıra takım halinde ve birebir yaptığı görüşmelerle moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı.



Yoğun maç trafiğinde iletişim etkisi

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü ise bordomavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordomavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza atarken, söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzeye getirdi. Kısıtlı kadronun yanı sıra yoğun maç trafiğinde fiziksel ve mental açıdan yorgun olan oyuncularıyla birebir ilişkiler kurarak onların kafa olarak rahatlamasını sağlayan tecrübeli teknik adam, kazanılan maçların da etkisiyle moralleri diri tuttu.



Antrenmanların yerini maçlar aldı

Özellikle Ocak ve Şubat ayında, salgın nedeniyle yoğun bir maç trafiği yaşayan bordomavili takım, maç aralıklarını ter antrenmanı ve taktik antrenmanlar yaparak geçirdi. Söz konusu dönemlerde ise boşluk kalması halinde oyuncularının dinlemesini sağlamaya çalışan Abdullah Avcı, takımda yer alan her oyuncunun durumuyla yakından ilgilendi ve buna göre planlama yaparak yol haritasını belirledi.



24 günde 7. maçına çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 24 gün içinde 7. maçına çıkacak. 6 Ocak'ta evinde oynadığı Göztepe maçını 10 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordomavililer, 16 Ocak'ta Antalyaspor ile deplasmanda 11 berabere kaldı, 19 Ocak'ta evinde Konyaspor'u 31 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak'ta Gençlerbirliği, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde deplasmanda Beşiktaş 21'lik skorlarla geçmeyi başardı. Son 3 resmi maçını dış sahada oynayan bordomavililer 15 gün sonra evinde ağırladığı Denizlispor'u 10'la geçerek zorlu takvimde önemli bir çıkışa imza attı.



Yolçuluk yarın

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için yarın Malatya'ya gidecek. Bordomavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son taktik çalışmasının ardından saat 16:45'te Malatya'ya hareket ederek 8 Şubat Pazartesi günü oynayacağı maç için kamp yapacağı otelde bekleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.