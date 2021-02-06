Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

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Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Misli.com TFF 2 Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Hekimoğlu Trabzon FK'da, bu maç öncesi teknik direktör Osman Özköylü şoku yaşanıyor. Bugün takımla birlikte antrenmana çıkan Özköylü, antrenman sonrası Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Trabzon temsilcisinden ayrıldı.

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