Trabzonspor deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 105 gündür maç kaybetmiyor. Son 8 deplasman mücadelesinde 5 galibiyet çıkaran bordomavililer, 3 defa berabere kaldı. Karadeniz ekibi bu sezonki dış saha mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında almıştı.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısına moralli çıkıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Yadımıcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Sönmez yapacak.

Bordomavililer, deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor. Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan bordomavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta MKE Ankaragücü'nü ve Hatayspor'u 10, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 21 mağlup ederken, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 11, Kayserispor ile de golsüz berabere kalmıştı.



Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 20 puan topladı. Attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. Bordomavililer iç sahada ise oynadığı 11 maçta 6 galibiyet 1, beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü ve 19 puan topladı.



Abdullah Avcı ile 7 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen Abdullah Avcı, bordomavililerin başında çıktığı 6 deplasman maçında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordomavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde ise bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını dış sahada kazanmış olacak.



8. randevu

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, yarın Malatya'da oynayacakları maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta bordomavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyete sahip. Karadeniz ekibi attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü.



Malatya'daki maçlar

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında Malatya'da oynanan 3 maçta ev sahibi ekip 2 galibiyet elde ederken, 1 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. Malatya'da oynanan maçlarda bordomavililer 3 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı ise bordomavililer 31 kazanmıştı.

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